«سفاح الجيزة» يصل إلى المحكمة لحضور ثالث جلساته بتهمة قتل زوجته

وصل منذ قليل، قذافي فراج عبد العاطي والمعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، لحضور ثالث جلسات محاكمته بتهمة قتل زوجته «فاطمة زكريا».

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، القضية لجلسة اليوم بعد عرض السفاح على مستشفى الأمراض النفسية؛ لإعداد تقرير حول مدى صحة قواه العقلية؛ بناء على طلب الدفاع عنه.

سفاح الجيزة صدر ضده 3 أحكام بالإعدام

«سفاح الجيزة» صدر ضده 3 أحكام بالإعدام، جاء في مقدمة تلك الأحكام استدراج صديق له إلى شقة يمتلكها في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إذ دعاه لتناول وجبة غداء معه وضع بها سم كي يتخلص منه، وبعدما فرغ الصديق من الأكل بادر «القذافي» بضربه على رأسه باسخدام «حديدة»؛ ليسقط جثة هامدة، ثم نقله إلى شقة أخرى يملكها؛ بهدف إخفاء معالم جريمته.

أما الحكم الثاني الذي صدر بحق «القذافي»، جاء في مارس من العام الماضي، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه، التي كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية، إذ استدرج المجني عليها إلى شقة بولاق الدكرور، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فيما جاء الحكم الثالث في أبريل من العام الماضي؛ لإدانة «سفاح الجيزة» بقتل زوجته، بعدما ضرب رأسها في الحائط، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما؛ لتسقط هي الأخرى جثة هامدة.