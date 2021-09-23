وكيل «زراعة دمياط» يتفقد الجمعية الزراعية بـ«كفر المنازلة»

عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط اجتماعا بديوان المديرية لمناقشة التكليفات المطلوبة وتوزيع مهام العمل، حيث أكد على ضرورة متابعة معدلات الإنجاز بكافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي ومتابعة ورصد كافة الإجراءات والخطوات المبذولة ضمن المبادرات الرئاسية التي تدعم القطاع الزراعي وعلى رأسها «مشروع كارت الفلاح - ملئ الفراغات - إحياء البتلو - تطوير نظم الري - تأهيل المساقي الخصوصية - تطوير مراكز تجميع الألبان».

وكيل الوزارة يشدد على رفع معدلات الآداء

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة نشر روح المحبة وإرساء مبادئ التعاون والشراكة بين جميع العاملين من أجل الإرتقاء بالمستوى العام للعمل ورفع معدلات الآداء، مستعرضا أهم الإنجازات التي حققتها المديرية خلال الفترات الماضية وارتفاع معدلات الانجاز في كافة نواحي العمل بفضل التزام كافة العاملين بواجباتهم لضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

وكيل وزارة الزراعة يشدد على استفادة القرى من «حياة كريمة»

وتفقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط وقيادات المديرية الجمعية الزراعية بكفر المنازلة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، حيث تم التأكيد على الاستفادة العائدة على القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وسريعة للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ كافة المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية بأقصى سرعة ممكنة ملزما الجميع بواجباتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.