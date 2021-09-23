الزراعة: صادراتنا الأولى عالميا رغم كورونا وتفوقنا على أمريكا في «البرتقال»

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر احتلت المركز الأول عالميا فيما يخص الصادرات الزراعية، حيث استطاعت التغلب على أزمة كورونا، موضحًا: «صادراتنا الزراعية لم تتأثير بنفس النسبة التي تأثر بها التبادل التجاري على مستوى العالم».

التجارة العالمية تأثرت بنسبة 35% بسبب أزمة كورونا

وأضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن منظمة التجارية العالمية أصدرت إحصائيات ذكرت أن التجارة العالمية تأثرت بنسبة 35% أثناء أزمة كورونا، إلا أنها لم تتأثر في مصر بهذا الشكل، متابعًا: «الصادرات المصرية في هذا العام أكبر من العام الماضي، ففي أقل من 9 أشهر صدرنا 4.6 مليون طن صادرات زراعية، بزيادة عن العام الماضي قدرها 600 ألف طن، أي بنحو 15% عن صادرات العام الماضي».

العام الجاري شهد زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن العام الجاري شهد زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية: «هناك زيادة في الصادرات الزراعية في السنة الحالية 2021، وللعام الثالث على التوالي نحتل المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال، وليس الإنتاج، فنحن ننتج نحو 5 ملايين من أجود أنواع البرتقال والموالح على مستوى العالم، ومن إنجازات مصر أننا فتحنا سوق البرازيل أمام صادرات مصر من الموالح، رغم أنها أكبر منتج للبرتقال في العالم، وتصدر مصر منتجاتها الزراعية لنحو 150 دولة».

وأكد: «إسبانيا كانت أكبر مصدر للبرتقال على مستوى العالم، لكن مصر تفوقت عليها كما تفوقت على الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في صادرات البرتقال».