6 خدمات للتجارة الداخلية متاحة بمكاتب البريد.. و7 جديدة قريبا

وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات بالإضافة إلى توصيل الوثائق الصادرة من جهاز التجارة الداخلية مثل «السجل التجاري، العلامات التجارية» للمواطنين عبر مكاتب البريد.

دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة

أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد على تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين.

وأشار رئيس البريد، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى إتاحة طلب الإصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية من مكاتب البريد بما يساهم في التسهيل على المواطنين.

وأضاف رئيس البريد، أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات سواء كان في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر يرغب في استلام الطلب فيه، متابعًا أن هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

طلبات خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد

ومن جانبه صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.

ولفت مساعد وزير التموين، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضًا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل «طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عن السجل التجاري وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل.

وأضاف مساعد وزير التموين، أنه كما تتيح البوابة خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمي القومي، وإضافة منشأة، إثبات رقمي القومي على المنشأة»، وأنه قبل نهاية العام الجاري، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.