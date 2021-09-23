المالية تكشف تفاصيل انطلاق فعاليات معرض «رحلة النقود فى مصر عبر العصور»

قال صلاح الباشا، أمين متحف سك العملة التابع لوزارة المالية، إن هذا المتحف يعبر عن تاريخ النقود في مصر سواء أكانت متداولة أم تذكارية أو ورقية، حيث يمثل جميع الحقب الزمنية في تاريخ مصر على مستوى صك العملة.

المصلحة دُشنت لسك العملة في الخمسينات

وأضاف أمين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت شوقي، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة جرى تدشينها من أجل سك العملات في عام 1950 حيث كانت تصنع خارج مصر قبل ذلك التاريخ.

وتابع أمين متحف سك العملة التابع لوزارة المالية، أن المتحف يؤرخ للأحداث التاريخية عبر النقود، وفي الفترة الماضية جرى توثيق المشروعات القومية المصرية على الجنيه والنصف جنيه عن طريق العملات.

معرض رحلة النقود يهتم بالتاريخ الحديث

وحول انطلاق فعاليات معرض «رحلة النقود في مصر عبر العصور»، اليوم الخميس، بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة، بالتعاون مع كل من مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية وخزانة سك العملة بالقاهرة، أكد أنه يتضمن صورا خاصة جدا لبداية النقود المصرية، بداية من الإسكندر الأكبر، لافتًا إلى أن المعرض يهتم بالتاريخ الحديث أيضا، بما يمثله من مسكوكات تاريخية عبارة عن ميداليات تحمل تاريخ مصر، فهناك ميداليات تعبر عن مسار العائلة المقدسة في مصر بواقع 12 ميدالية، بالإضافة إلى ميداليات أخرى عن القاهرة التاريخية.