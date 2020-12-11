سك العملة: ميداليات تذكارية في العيد 1050 لإنشاء القاهرة التاريخية

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، لإصدار مجموعة من الميداليات التذكارية بمناسبة مرور 1050 عامًا على إنشاء "القاهرة"، إدراكًا لقيمة مدينة القاهرة التاريخية التي شهدت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقينًا بأهمية بناء الوعي الوطني بهذه المدينة الساحرة التي تحكي شوارعها وجدرانها تاريخ شعب مصر وحضاراته العريقة على مر العصور،

وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، القاهرة عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية لعام 2020، يؤكد مكانة مصر في قلب العالم الإسلامي؛ باعتبارها ملتقى للثقافات على مر العصور، مشيرًا إلى أن القاهرة التاريخية تمتلك إرثًا ثقافيًا متفردًا، يُجسد فكرًا متجددًا، ويتزامن مع توجه القيادة السياسية التي تقود سفينة الثقافة والوعي في عام 2020.

أضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجَّه بإصدار ميداليات تذكارية لمدينة القاهرة التاريخية، تحمل صور مجموعة من الآثار الإسلامية العتيقة، منها: "الجامع الأزهر، وجامع الأقمر، وقبة الإمام الشافعي، وجامع السلطان حسن، وجامع محمد علي، إضافة إلى السقا الذي حمل الماء والحياة بين أحيائها وشوارعها".

جاء ذلك في احتفالية مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بإصدار ميداليات تذكارية بمناسبة مرور 1050 عامًا على تأسيس القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور أسامة طلعت عبدالنعيم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمود عبدالباسط مدير الوحدة الآثارية لمشروع القاهرة التاريخية.

وقال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، تلعب دورًا محوريًا في إصدار العملات التذكارية التي تخلد المناسبات القومية، والمشروعات الكبرى، والشخصيات التاريخية المؤثرة في تاريخ الأمة، والإرث الحضاري، لافتًا إلى أنه جرى مؤخرًا إصدار ميداليات تذكارية خاصة بمسار العائلة المقدسة، وأسرة محمد علي، إضافة إلى سك ستة ميداليات للقاهرة التاريخية توثق الإرث الحضاري والمعماري بمناسبة مرور 1050 عامًا على تأسيسها وتنصيبها عاصمة ثقافية لعام 2020.

أضاف محمد فتحي مستشار رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن إصدار العملات التذكارية والميداليات المختلفة والعملات المتداولة له أكبر الأثر في إظهار حضارات الشعوب، مشيرًا إلى أن حضارة مصر العريقة عبر أكثر من 7 آلاف عام، تستحق منا ألا ندخر جهدًا لإظهار هذا الإرث الحضاري للقاهرة التاريخية بأفضل صورة ممكنة.