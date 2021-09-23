رئيس «عين شمس»: نجحنا في إجراء 1500 عملية زراعة كبد خلال 20 عاما

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن كلية الطب تحتفل اليوم، باليوم العلمي حول مستجدات زراعة الأعضاء الكبد والرئة والكلى، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على نجاح الفريق الطبي المكون من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس في هذا المجال.

رئيس جامعة عين شمس: عام 2001 كان البداية الحقيقية لزراعة الكبد في مصر

وأضاف «المتيني» أن الفريق الطبي نجح في إجراء 1500 حالة زراعة كبد في مستشفيات «عين شمس التخصصي» و«مصر للطيران» و«وادي النيل»، منها 460 حالة زراعة كبد في مستشفى عين شمس التخصصى.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، خلال إلقاء كلمته بالاحتفالية المقامة في جامعة عين شمس، ضمن فعاليات اليوم العلمي لزراعة الأعضاء الكبد والرئة والكلى بمناسبة مرور 20 عاما على عملية زراعة الكبد لأول مرة في جامعة عين شمس، أن عام 2001 كانت البداية الحقيقية لتنفيذ زراعة الكبد، من خلال اشتراك أطباء عدد من الجامعات المتخصصين واستمرت حتى عام 2006، عندما تم افتتاح مركز زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس.

المتيني: بدء عمليات زراعة الرئة في طب عين شمس قريبا

وأضاف «المتيني»، أن عمليات زراعة الكبد هي بمثابة برامج علمية ودراسات ومؤسسة تنقل خبرات ممارسة الطب من مكان لآخر، فهي بمثابة سفير لنقل الخبرات، موضحا أن الفريق الطبي لزراعة الكبد بجامعة عين شمس نجح في توطين مجال زراعة الكبد بعدد من الجامعات المصرية .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أنه في القريب العاجل ستبدأ مستشفيات جامعة عين شمس في إجراء عمليات زراعة الرئة، وذلك في إطار سعي مستشفيات عين شمس لتقديم كل ما هو جديد يهدف إلى خدمة وتنمية القطاع الطبي، مؤكدا أن عمليات زراعة الأعضاء دون أن يكون هناك فريق طبي محترف ليس له فائدة، وتميزنا بفريق طبي محترف.