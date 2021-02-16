أستاذ فيروسات: إتاحة زراعة الأعضاء في مصر إنجاز كبير

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تشهد تنمية غير مسبوقة في قطاع الصحة، وحققت معدل نمو يصل إلى نحو 3.5%، موضحا أن مصر لها دور كبير في مكافحة فيروس سي من خلال الحملات الرئاسية، وكذلك إطلاق حملة 100 مليون صحة، مبينا أن هناك خطة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل تحسين صحة المواطن المصري.

مصر أتاحت زراعة الأعضاء

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «extra news»، أن مصر بدأت في إتاحة زراعة الأعضاء داخل الدولة وهذ إنجاز كبير بعد أن كانت الزراعة تتم في دولة الصين وتحول الأمر إلى تجارة وهذا أمر يساعد على تأدية خدمة للمواطن داخل بلده على أعلى مستوى، مبينا أن إتاحة وجود التجارب السريرية من خلال قانون أمر في غاية الأهمية.

مصر تستعد لإنتاج البلازما

وتابع: «تستعد مصر حاليا لإنتاج البلازما بشكل داخلي، وكنا نطالب بهذا الأمر منذ عدة سنوات، ولكن تحقق الأمر فقط في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه البلازما تعد ثروة قومية لإنقاذ حياة الآخرين، كما استطاعت الدولة المصرية حل أزمة قوائم الانتظار للأشخاص الراغبين في العلاج على نفقة الدولة مما أتاح لمصر الحفاظ على أرواح المواطنين وحل مشاكلهم في أسرع وقت».

نستعد لإنتاج اللقاح وتصديره للخارج

وواصل: «لا يسمح لأي لقاح بدخول البلاد إلا بعد الفحص الكامل له ومصر كانت من الدول المعدودة التي شاركت في استخدام التجارب السريرية للقاحات الجديدة وستعمل أيضا الدولة المصرية على تصنيع اللقاح داخلي لإتاحته في أسرع وقت لمواطنيها، وركزت مصر على المركز القومي للأمصال ليكون مكانا مناسبا لإنتاج الأمصال المضادة لفيروس كورونا لاستخدامها داخليا وتصديره للخارج».