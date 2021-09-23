مصادرة ربع طن دقيق مدعم و120 كيلو طحينة في حملات بجنوب سيناء

قال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية تواصل حملاتها لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة المخابز لضبط أية مخالفات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور علي مصلحي وزير التموين، مشيرا إلى أن المديرية نظمت 50 حملة خلال عام.

ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها

وأشار «عبد القادر»، في بيان صحفي، إلى أن المديرية شنت حملة مكبرة بمدينة أبورديس، أسفرت عن ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم داخل سيارة «ربع نقل»، وجرى ضبط السيارة عن طريق كمين شرطي بالمدينة، بالإضافة إلى تحرير عدد 35 محضرا تنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بزيادة عن السعر المعلن وعدم وجود شهادة صحية.

شارك في الحملة جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء، وجرى المرور على أكثر من 50 منشأة تجارية خلال الحملة.

تحرير 23 محضرا وضبط 120 كجم طحينة مجهولة المصدر

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة شرم الشيخ، شن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 7 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية و16 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين، وإعدام 95 كيلو أغذية و35 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ويوجد تغير في الخواص الطبيعية بها، وجرى تحرير محضر ضبط بوزن 120 كجم طحينة مجهولة المصدر.