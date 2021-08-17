تموين جنوب سيناء يحرر 852 محضرا خلال 30 حملة على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ تعليمات الدكتور علي مصلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث تقوم المديرية بشن حملات تموينية موسعة علي جميع المحال التجارية والمولات لضبط أي مخالفات بهدف الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين، ولم تقتصر الحملات علي مدينة واحدة بل شملت كل المدن وخلال النصف الأول من هذا العام حققت مديرية التموين نجاحات في ضبط العديد من المخالفات.

خطة لمراقبة الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية على مدار العام

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن مديرية التموين وضعت خطة لمراقبة الأسواق ومحلات تداول الأغذية على مدار العام، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والطب البيطري، للحد من الغش التجاري، ومنع استغلال التجار للمواطنين.

30 حملة تموينية خلال 6 أشهر

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تحرير 852 محضرًا خلال 6 أشهر، وبلغ عدد الحملات التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، والطب البيطري نحو 30 حملة شاملة جميع الأسواق والمحال التجارية في عدد من مدن المحافظة.

وأوضح أن الحملات التي تجرى شنها في مدينة شرم الشيخ تمكنت من ضبط والتحفظ على 60 علبة شوكولاتة، 22 كرتونة جمبري، 468 كيلو أسماك متنوعة، 230 كيس ملح، 62 كيلو لحوم أحشاء، و أسطوانة بوتاجاز منزلي، و 65 كيلو دواجن وحمام، و 59 طبق من التمر، و 50 قاروصة سجائر مستوردة، 12 كيلو برجر، و 632 كيلو لحوم سوداني، و 239 كيلو مخلفات لحوم، و12 طن دقيق، و 46 كيلو لحوم مجمدة.

وتابع: «جرى ضبط والتحفظ على 3500 فرد سمان، و14 زجاجة منظفات، و52 قطعة رمان بلي، بالإضافة إلى مضبوطات جرى التصرف فيها، ومنها 361 علبة سجائر جرى تسليمها لمخازن النيابة، و 9 كيلو جبن رومي، و 44 كيلو دجاج، و 213 كيلو لحوم، و 35 كيلو كبدة، و 48 كيلو رومي».

غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه يجرى شن الحملات بتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الغذائية، ويجري متابعة البقالين التموينيين، من خلال شن حملات عليهم باستمرار، للتأكد من صرف السلع المدعمة للمواطن، وعدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية زيادة.