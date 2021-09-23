رئيس جامعة عين شمس: نأمل في تفعيل قانون تبرع المتوفى بأعضائه البشرية

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ورئيس الفريق البحثي لزراعة الكبد بمستشفيات جامعة عين شمس، إن كلية الطب تحتفل اليوم على إجراء أول عملية زراعة كبد في مصر سبتمبر عام 2021.

وتابع المتيني، أن الفريق الجراحي المؤسس لعمليات زراعة الكبد بمستشفى وادي النيل من جامعة عين شمس بالكامل، بجانب مساعدة فريق التخدير من طب القاهرة «قصر العيني»، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات، حتى تم الانتقال إلى مستشفيات جامعة عين شمس وتم إنشاء فريق طبي متكامل بجامعة عين شمس عام 2006.

رئيس عين شمس لـ"الوطن": تم توفير العديد الإمكانيات العلمية و البشرية لإجراء زراعات الكبد

وأضاف المتيني في تصريحات خاصة للوطن، أن الفريق الطبي لزراعة الكبد يعمل حاليا علي تسليم الجيل الثاني من الأطباء المتخصصين في عمليات زراعة الكبد، مؤكدًا أن دورة الحيلة العليمة والطبية تستدعى أن يقوم كل جيل بتسليم الجيل الذي يأتي بعده.

وعن القانون الخاص بزراعة الأعضاء، أوضح رئيس جامعة عين شمس، أن هناك سعي على أعلى مستوى بشأن اللائحة التنفيذية للقانون خاصة فيما يتعلق مع الأعضاء.

أكد رئيس جامعة عين شمس، أن القانون منذ 2010، ويحتاج حاليًا إلى تفعيل فيما يتعلق بجزئية المتبرع من المتوفي، ونأمل الفترة المقبلة الانتهاء من هذه العقبة وإتاحة الفرصة لبدء إجراء العمليات، قائلا: «نأمل في تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون نقل الأعضاء من المتوفيين».

وأضاف المتيني، أن الجامعة نجحت في نقل خبرات زراعة الكبد إلي أكثر من موقع وصلت إلى 5 مراكز بخلاف جامعة عين شمس، لافتًا إلى أن عمليات زراعة الأعضاء كانت في البدايات مكلفة جدا، ولكن الفترة الحالية لا توجد أي صعوبات أو عقبات بشأنها تصبح مكلفة.

وقال المتيني: «قديما كنا نحتاج لأكثر من 20 كيس دم و 20 كيس بلازما وغيرها ولكن الحمد لله الأمور أصبحت الآن ممتازة»، مضيفًا أن الفترة الحالية تم توفير العديد الإمكانيات العلمية و البشرية.