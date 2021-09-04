دراسة توضح تأثير «دلتا بلس» على مرضى زراعة الكبد

أجريت العديد من الدراسات على المرضى البالغين الذين خضعوا لعمليات زرع الكبد وكانوا على متابعة مستمرة في مراكز الكبد المتخصصة، مدى فاعلية الكبد والدور الذي تقوم به من خلال العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، وتزايدت الدراسات العلمية على مرضى زراعة الكبد عقب ظهور فيروس كورونا.

تزايد معدلات الوفاة بين مرضى زراعة الكبد لقلة المناعة لديهم

وشهدت حالات الوفاة معدل تزايد بين المرضى زراعة الكبد الذين يعانون من مرض السكرى، ومرض الكلى، ومرضى الكبد، وحذر الأطباء مرضى زراعة الكبد من الإصابة بفيروس كورونا، حتى بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاج كورونا، وقد أشارت دراسة مستقلة أجراها الدكتور سوبهاش جوبتا فى قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى مركز الكبد، بمستشفى سوبر ماكس التخصصى، موضحا أن المرضى الذين قاموا بزرع الكبد تكون المضاعفات «دلتا بلس» أكثر من غيرهم من الأشخاص العاديين.

وتم فحص أكثر من 2150، زرعوا الكبد وخضعوا لمتابعة مباشرة ومنتظمة فى المركز المتخصص بالكبد، والهدف من إجراء الدراسة أن الأشخاص الذين قاموا بزراعة الكبد يتناولون أدوية مثبتة للجهاز المناعة على المدى البعيد مما يجعلهم عرضة للعدوى بمتحور «دلتا بلس»، وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المرضى الذين قاموا بزراعة الكبد معرضون لخطر المضاعفات المصاحبة لفيروس كورونا وتؤدى إلى الوفاة بسبب الأدوية المثيتة للمناعة التى يداومون عليها بصورة دائمة.

داء السكر وضغط الدم يؤثران على مرضى زراعة الكبد

تم مراقبة مرضى زراعة الكبد عن كثب الذين خضعوا للدراسة فى مركز الكبد التخصصى، أن هناك بعض الأعراض التى تم رصدها أن أكثر الإصابات كانت لأشخاص مصابين بداء السكرى من أكثر العوامل المؤثرة على الكبد، بالإضافة إلى ضغط الدم وعدم انتظامه يؤدى للمزيد من مضاعفات فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص زارعي الكبد يعدون الأكثر عرضة للموت تأثيرًا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التقدم في السن يعد من العوامل التي ساهمت في زيادة حالة الوفاة، ومن المنبئات المستقلة للوفاة الناتجة عن فيروس كورونا.

الأعراض الضعيفة للأشخاص زارعي الكبد المصابين بكورونا يتعافون بسرعة

وفي دراسة رصدية شملت 81 متلقياً لزرع الكبد مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد «دلتا بلس»، توفي 14 مريضاً (17.3%) بسبب كوفيد -19، معظم المرضى كان لديهم مرض خفيف فقط وتعافوا تمامًا. وأبلغ 81 (3.71%) من البالغين الذين أجريت لهم عمليات زرع كبد عن إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة SARS-COV-2 مقارنة بمعدل انتشار 2.06% من الحالات المؤكدة مختبرياً بين عامة السكان حسب تقرير نشر على موقع the healthsite.