مؤسسة هيكل تعلن الفائزين بالجوائز التشجيعية للصحافة العربية لعام 2021

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن انعقاد الاحتفالية السنوية الخامسة للإعلان عن الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري، حيث قام مجلس أمناء المؤسسة بتكريم اثنين من المواهب اللامعة من شباب وشابات الصحفيين بالوطن العربي، تقديرًا لما يقدمونه من نموذج يحتذى به في الأعمال الإبداعية، وفقًا لمعايير الكتابة الصحفية.

وقد فاز بالجائزتين التشجيعيتين نزيهة سعيد، صحفية بحرينية، على تفردها في تغطية قضايا المرأة في بلدان الخليج العربي، ومحمد أبو الغيط، صحفي مصري، على تحقيقاته المتميزة عن الشأن السوري.

11 فائزا بالجائزة منذ انطلاقها

وانعقدت الاحتفالية في ذكرى ميلاد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، يوم 23 سبتمبر 2021، وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وبمشاركة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، فضلًا عن حضور نخبة من أبرز المسئولين والشخصيات العامة، علمًا بأن الجائزة المرموقة حصل عليها 11 فائزا وفائزة من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين منذ انطلاقها وحتى الآن.

وفي إطار التزام المؤسسة بتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات الكبيرة، فقد تم بث احتفالية العام الجاري عبر شبكة الإنترنت من خلال المنصة الرقمية «Zoom»، مما سمح للفائزين بالمشاركة بفعاليات الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين بالجائزة.

استكمال لطريق التنوير الذي سلكه «هيكل»

من جانبها أعربت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته هذه المسابقة في عامها الخامس، ومساهمتها في إثراء العمل الصحفي وتشجيع شباب الصحفيين على مزيد من الإبداع، بما يعد إضافة للمنظومة الثقافية التي تشكل وعي المجتمع، وتأتي بمثابة استكمال لطريق التنوير الذي سلكه «هيكل»، وتنفيذا لرؤيته عندما أنشأ المؤسسة في عام 2007 للمساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية آفاق وخبرات شباب العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في جميع أنحاء العالم العربي.

افتتاح جناح حسنين هيكل في مكتبة الإسكندرية

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة عن الاستعداد لافتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية خلال الأسابيع المقبلة، وكانت المؤسسة قد أعلنت عن نقل مكتبة «هيكل» بما تشمله من كتب وأوراق ووثائق نادرة إلى مقر مكتبة الإسكندرية، ونقل الأثاث الأصلي للمكتب والأدوات الكتابية الشخصية والخرائط الخاصة به إلى مقر المكتبة، كما يجري العمل على توثيق بعض المخطوطات النادرة المكتوبة بخط يده.

جدير بالذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة بـ«هيكل»، تم توثيقها بواسطة مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة هدايت هيكل طوال حياتها، على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق.

شروط الاشتراك في المسابقة

وتم فتح باب التقدم لجوائز المسابقة يوم 1 فبرابر 2021 حتى يوم 31 مايو 2021، شريطة أن يكون المتقدم عربي الجنسية، ولا يزيد عمره عن 40 عامًا، وأن يكون مُلتحقًا بالعمل مع إحدى المؤسسات الصحفية العربية.

وتمنح المؤسسة سنويًا جائزتين؛ تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 250 ألف جنيه، وتهدف إلى تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم وتشجيع البحث العلمي ومواصلة تفوقهم المهني وتعزيز انتمائهم للعمل الصحفي.