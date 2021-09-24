سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر

يحرص الكثير من المهتمين بأسعار العملات داخل مصر يوميا، سواء من المسافرين للخارج أو المستثمرين أو غيرهم، بمعرفة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والمؤسسات المصرفية الخاصة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 24 سبتمبر الجاري، في البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.03 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، 47.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 48.46 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

لنحو 49.32 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، و51.97 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 48.46 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.35 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم، نحو 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.