خالد عبدالله يجسد شخصية «دودي الفايد» في الجزء الخامس من «The Crown»

وقع الاختيار على الممثل البريطاني من أصول مصرية خالد عبدالله، لأداء شخصية «دودي الفايد»، ضمن أحداث الموسم الخامس من مسلسل «The Crown»، والذي لقى مصرعه مع الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997.

من هو خالد عبدالله؟

ولد خالد عبد الله لأبوين مصريين هاجرا إلى المملكة المتحدة قبل ولادته، وتلقى تعليمه في مدرسة كينجز كوليدج، وهي مدرسة مستقلة للبنين في ويمبلدون، وكان من بين زملائه الممثل بن بارنز والممثل الكوميدي توم باسدن، وأصبح مهتمًا بالتمثيل بعد مشاركته في المشهد الدرامي المزدهر في مدرسته.

شارك خالد عبدالله في عدد من الأعمال الشهيرة منها فيلم «The Kite Runner»، و«Green Zone» مع مات ديمون، بالإضافة إلى دور البطولة في فيلم «United 93» إخراج بول جرينجراس، وهو الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار والحائز على جائزة «بافتا» لعام 2006.

فريق عمل الموسم الخامس من مسلسل «The Crown»

وتقوم الفنانة الأسترالية إليزابيث ديبيكي بدور الأميرة ديانا، بدلا من إيما كورين، التي لعبت دور الأميرة الشابة في الموسم الرابع، وسيلعب الأمير تشارلز دومينيك ويست، في الموسمين الخامس والسادس خلفًا لجوش أوكونور، الذي فاز يوم الأحد بجائزة إيمي عن تجسيده للدور، بينما يقدم الممثل الفلسطيني سليم ضو شخصية الملياردير ومالك «هارودز» السابق محمد الفايد، والد «دودي»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ومن المقرر أن يتناول الموسم الجديد من المسلسل المذاع على شبكة «نتفليكس»، الأشهر الأخيرة في حياة الأميرة ديانا، من بينها العلاقة التي جمعتها بوريث رجل الأعمال المصري دودي الفايد، والتي انتهت بوفاتهم المأساوية.

ورفض منتجو مسلسل «The Crown» حتى الآن، تحديد ما إذا كان سيتم تصوير حادث الوفاة نفسه على الشاشة أم لا، فقد يختارون تجنب أي شيء واضح جدا لصالح التركيز على الأحداث التي أدت إلى المأساة ومتابعتها.

وفي الوقت الذي سيكون متاح أمام الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي العديد من المواد المصورة عن حياة الأميرة الراحلة، والتي أجرت العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية في ذلك الوقت، يواجه خالد عبدالله صعوبة في ذلك بسبب قلة المواد المتاحة عن «دودي الفايد»، والذي لم يجر مقابلة تلفزيونية واحدة في حياته.

السنة المروعة للملكة في عام 1992

وانتهت أحداث الموسم الرابع في أواخر الثمانينيات، وسيتبع الموسم الخامس العائلة المالكة خلال التسعينيات، بما في ذلك بلا شك ما يسمى بـ «السنة المروعة» للملكة في عام 1992، حيث انفصل ثلاثة من أطفالها الأربعة عن شركائهم واشتعلت النيران في قلعة وندسور.

واشتهرت ديانا في عام 1995 بمقابلة مثيرة للجدل مع مارتن بشير، مراسل «بي بي سي»، حول علاقتها بتشارلز، حيث عبرت عنها بالعبارة الخالدة التي أشارت فيها لوجود «ثلاثة أشخاص» في زواجها، في إشارة إلى عشيقة تشارلز وزوجته الآن، كاميلا باركر بولز.