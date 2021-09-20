«نتفليكس» تحصل على جوائز إيمي بـ مسلسل «ذا كراون»

هيمن العمل الدرامي «ذا كراون»، الذي أنتجته «نتفليكس»، الذي يدور حول العائلة البريطانية المالكة، على جوائز «إيمي» التلفزيونية التي وُزعت في لوس أنجليس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وحصلت جيليان أندرسون، على «جائزة إيمي»، عن دورها كرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارجريت تاتشر، وتوبياس مينزيس، عن لعب دور الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الراحل في مسلسل «ذا كراون».

وحصد مسلسل «ذا كراون»، أيضا جائزتي أفضل‭‭ ‬‬ تأليف وإخراج.

وكانت «نتفليكس»، التي أحدثت ثورة في مجال التلفزيون، عبر منصتها التي أطلقتها في عام 2007، لم تنجح في نيل جائزة أفضل مسلسل درامي، ولا حتى الفوز بفئة أفضل مسلسل كوميدي أو أفضل مسلسل قصير، وكانت قبل حفل جوائز إيمي تأمل أن تُتوج على عرش الجوائز، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجريدية» الكويتية.

«نتفليكس» كانت تعول في حفلة توزيع الجوائز على مسلسل «ذي كوينز جامبيت»

وكانت «نتفليكس» تعول أيضا في حفل توزيع الجوائز، على مسلسل «ذي كوينز جامبيت» الذي ساهم في تسجيل إقبال كبير على الانضمام إلى نوادي الشطرنج، الذي تؤدي فيه آنيا تايلور-جوي، دور لاعبة شطرنج عبقرية، تعاني من مشاكل في حياتها الشخصية.

كما خاضت «نتفليكس»، السباق إلى جوائز «إيمي» بمسلسل «بريدجرتون» الرومانسي التاريخي، وعمل وثائقي عن الطبيعة لـ ديفيد أتنبوروه.

وكان خبير الجوائز والمكافآت في مجلة «فارايتي» المتخصصة كلايتون ديفيس، قال في وقت سابق: «يبدو أن (ذي كراون) على وشك أن يحظى أخيرا بلحظة كبيرة، كما أن تتويج المسلسل إذا حصل، فسيشكل أول فوز كبير لمسلسلات (نتفليكس)».

الحفل أقيم في ظل إجراءات كورونا الاحترازية

وكان منظمو حفل توزيع جوائز إيمي، اضطروا بسبب سلالة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لإقامته في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس أنجليس.

وقلص المنظمون، قائمة المدعوين، وتعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد «كورونا» والخضوع لاختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.