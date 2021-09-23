ضياء السيد لـ«الوطن»: سأتقدم ببلاغ ضد مصور الفيديو.. و«مفيش لفظ خارج»

كشف الكابتن ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن أنه سيتقدم ببلاغ ضد مصور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل تسجيل حلقة تليفزيونية، موضحا أن الفيديو الذي تم تصويره وتسريبه، لم يكن على علم به، وبالتالي هو تصوير دون استئذان ويعد جريمة قانونية.

وأضاف ضياء السيد، في تصريحات لـ«الوطن»: «أخبرت المحامي الخاص، وسيتقدم ببلاغ رسمي يوم السبت المقبل ضد مصور الفيديو، والأمر كان مجرد كلام هزار بشكل شخصي تماما، وتمت عملية التسجيل دون علمي، وهو مخالف للقانون».

ضياء السيد: لم أتجاوز بكلمة واحدة في الفيديو

وتابع مدرب المنتخب المصري: «لم أتجاوز في كلمة واحدة، مفيش لفظ واحد خارج في كلامي، والعبارات اللي اتسجلت هزار عادي وطبيعي بنقوله مع بعض بشكل شخصي، وطبعا أنا كنت بستعد للحلقة ومعرفش أن حد بيسجل».

وكان الفيديو المتداول، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وظهر ضياء السيد في الفيديو، وهو يقول بدعابة خلال رده على ضم شيكابالا قائد الزمالك للمنتخب «مش هيشوفها»، وتابع في حديثه الشخصي خلال استعداده للحلقة قائلاً: «القاضية لبست» ردا على فوز الزمالك بالدوري.

القانون يجرم التسجيل دون علم الطرف الآخر

ويشار إلى أنه وفقا لقانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير موافقة المجني عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكرر من قانون العقوبات، وذلك إذا التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.