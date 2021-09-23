ضياء السيد يثير الجدل بشأن شيكابالا : مش هيشم المنتخب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو مسرب لضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، يتحدث فيه عن شيكابالا، قائد الزمالك، وعدم ضمه لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وكذلك عن بعض الأمور التي تخص القلعة البيضاء، بما فيها أزمة تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

وقال ضياء السيد، خلال الفيديو المسرب له، خلال تصويره إحدى الحلقات بقناة يبدو أنها ليست مصرية، خاصة أنه كان يتحدث عن نقل الاستديوهات لمدينة الرياض بدلا من دبي: «شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب» تابع باقي تصريحات ضياء السيد المسربة والمثيرة من هنا.