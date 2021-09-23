«اقتصادية قناة السويس»: إنشاء مجمع للبتروكيماويات بـ7 مليارات دولار

أكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سعي مسؤولي المنطقة إلى توطين صناعتي السيارات والبتروكيماويات في مصر، موضحًا الانتهاء من اتفاق كبير باستثمارات تتعدى 7 مليارات دولار، لإنشاء مجمع لصناعة البتروكيماويات في منطقة العين السخنة، على أن يبدأ العمل بعد ثلاث سنوات.

وذكر أنه يجرى العمل على اتفاق آخر في مجال البتروكيماويات، للمساهمة في توطين هذه الصناعة.

الاهتمام بصناعة السيارات

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن الدولة تولي صناعة السيارات أهمية كبيرة، لذا هناك ما يعرف بـ«استراتيجية السيارات»، والتي تعمل عليها العديد من أجهزة الدولة.

وذكر أنه في المنطقة الاقتصادية تعتبر هذه الصناعة أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة، ولذلك فإنهم ينظرون في تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع مصنعي السيارات عالميًا لإنشاء وتوطين هذه الصناعة في مصر.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه التسهيلات تشمل حوافز جمركية وتصديرية، وبرامج أخرى تحفيزية، لافتًا إلى أن جزء كبيرا منها مُطبق في المنطقة الاقتصادية، ويمكن الإضافة لها لتكون جاذبة للعمل لتغذية احتياجات السوق.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مع مجموعة من المصنعين العالميين، من خلال الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وهؤلاء لديهم دراسة للسوقين المصري والإفريقي.

توطين صناعة السيارات في شرق بورسعيد

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن صناعة السيارات مستهدفة أيضًا في منطقة شرق بورسعيد، لتكون صناعة رئيسية فيها، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الصناعات الصغيرة، لافتًا إلى المنطقة واعدة جدًا، وهناك محطة لتداول السيارات ستدخل الخدمة قريبًا في ميناء شرق بورسعيد.

وأكد أن شركتين أوروبيتين أبدتا اهتمامهما للعمل في المنطقة، ولكن سيُعلن عنهما فيما بعد.

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد ظهور أول مركز رئيسي لصناعة السيارات بنسبة مرتفعة من المكون المحلي، ما يؤدي إلى خلق كوادر وفرص عمل حقيقية، لافتًا إلى أن مصر تشجع كل الاستثمارات من كل الدول، وأن المسؤولين يتناقشون مع رابطة مصنعي السيارات لإنشاء مصانع لصناعات مغذية لصناعة السيارات مثل مصانع بطاريات السيارات، ومصانع ضفائر الكهرباء، وباقي الصناعات المغذية.