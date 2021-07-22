وزير البترول: طفرة نوعية مرتقبة فى صناعة البتروكيماويات المصرية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات المصرية ستشهد طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة القادمة فى ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها باستثمارات تقدر نحو 8 مليار دولار في مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى تقدر استثماراته نحو 7.5 مليار دولار، يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة.

وأشار«الملا» إلى أنه جرى مؤخرًا توقيع عقود مع شركتي بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية، وبمشاركة شركتي إنبى وبتروجت، لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع، مضيفا أنه جرى الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 مما يسهم إيجابيًا فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.

ولفت«الملا» إلى أنه جاري دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية، التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأشاد «الملا» بجهود الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتحقيقها نتائج أعمال متميزة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذها لوضعها على خريطة الانتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ومن جانبه أشار الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة، إلى تطور تقدم أعمال مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والذى يهدف إلى إنتاج 2.8 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنويًا من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الفترة الحالية توقيع عقد استشارى إدارة المشروع PMC نهاية يونيو الماضي، وتوقيع اتفاقية مع تحالف شركات إنبي وبتروجت وبكتل الأمريكية لأعمال التصميمات الهندسية، كما جرى اختيار أصحاب رخص التصنيع ومخطط توقيع العقود خلال الفترة القليلة القادمة، كما أشار إلى تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، ووضع المشروع فى إطار التنفيذ

ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من مادة الإيثانول الحيوى الذى يُستخدم فى مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك فى المجالات الطبية فى صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه مادة خام فى إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وغيرها، كما يُستخدم أيضًا فى إنتاج بعض المنتجات الثانوية، مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يُستخدم فى صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف)، والذى يُستخدَم فى مركّزات الأعلاف، وتقدر تكلفته الاستثمارية حوالي112 مليون دولار، ومخطط الانتهاء منه نهاية عام 2023.

وأوضح أن مشروع إنتاج البولي سيلكون يعد أحد أهم المشروعات الجاري دراستها، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنوياً باستثمارات، تقدر نحو120 مليون دولار.

كما أشار رئيس الشركة إلى أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام المالى 2020/2021 ، حيث أوضح أنه جرى تسويق 390 ألف طن بزيادة نسبتها 13٪ على العام السابق، كما تخطى حجم إنتاج المواد البتروكيماوية بالشركات التابعة خلال العام كمية 4 مليون طن مقارنة بكمية 3.87 مليون طن العام السابق وبزيادة نسبتها 4%، فضلا عن تحقيق الشركة حجم استثمارات بالموازنة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإنفاق 218 مليون العام السابق، وبنسبة تطور 213% وبزيادة 128٪ عن المخطط، مما يعكس مدى تطور حجم استثمارات الشركة فى تنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة.