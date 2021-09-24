أزمة الرقائق تكلف صناعة السيارات 210 مليارات دولار خسائر خلال 2021

تواجه صناعة السيارات حول العالم تحديات كبيرة، والتي كانت بداية ظهورها مع ظهور فيروس كورونا، وربما التحدي الأكبر هو أزمة أشباه الموصلات التي لا تزال تلوح بالأفق، ومن المتوقع أن يكون تكلف صناعة السيارات العالمية نحو 210 مليارات دولار خسائر من الإيرادات في عام 2021.

وفقاً لشركة الاستشارات «AlixPartners»، فإن التوقعات الحالية تفوق التوقعات السابقة التي كانت تقدر بخسائر نحو 110 مليارات دولار في مايو الماضي، وكانت الشركة قد أصدرت توقعات أولية في أواخر يناير 2021، تقدر بنحو بقيمة 60.6 مليار دولار عندما بدأت مشكلة قطع الغيار في دفع شركات صناعة السيارات إلى خفض الإنتاج في المصانع.

إغلاقات كورونا

وقال القائد المشارك العالمي لقطاع السيارات والممارسة الصناعية في AlixPartners، مارك ويكفيلد: «بالطبع، كان الجميع يأمل في أن تتراجع أزمة الرقائق بشكل أكبر، لكن الأحداث المؤسفة مثل إغلاقات كورونا في ماليزيا والمشاكل المستمرة في أماكن أخرى أدت إلى تفاقم الأمور».

عجز في الإنتاج 7.7 مليون وحدة

وتتوقع شركة AlixPartners ، أن تسجل شركات السيارات العالمية عجزاً في الإنتاج يقدر بنحو 7.7 مليون وحدة إنتاج في عام 2021، ليرتفع بذلك من 3.9 مليون في توقعات مايو.

تراجع الأرباح

وبسبب أزمة نقص الرقائق، حذرت شركات صناعة السيارات حول العالم، بما في ذلك (فورد موتور، وجنرال موتورز) من تراجع حاد في الأرباح عام 2021.

وأدت جائحة كورونا، إلى إغلاق مراكز الإمداد الرئيسية في جنوب شرق آسيا، ويشير المديرون التنفيذيون في شركات السيارات إلى أن النقص قد يستمر لسنوات.

أزمة الرقائق

وتعود ندرة الرقائق إلى زيادة الطلب من صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث عمل الناس من المنزل وأصبح الإقبال على ألعاب الفيديو متزايد مع أزمة كورونا، أيضاُ كان للعقوبات ضد شركات التكنولوجيا الصينية دورًا في ظهور أزمة الرقائق.