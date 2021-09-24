إغلاق باب شكاوى القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل

يغلق المجلس القومي للأجور بعد أسبوع من الآن، باب تقديم الشكاوى أو طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التطبيق بداية من شهر يناير المقبل، بحيث لا يقل الحد الأدنى لشامل أجر العامل في القطاع الخاص عن 2400 جنيها شهريا.

المهلة تنتهي أول أكتوبر

ووفقا لما نص عليه قرار المجلس القومي، فإن الشركات الخاصة أمامها مهلة تنتهي أول شهر أكتوبر المقبل لتقديم طلبات الاستثناء أو ما يفيد بوجود ضرر يحول دون تطبيق قرار الحد الأدنى، ولن يتم إقرار تلك الطلبات بمجرد تقديمها، حيث سيتم النظر فيها والبحث في حيثياتها، والموافقة على الطلب أو رفضه، بحسب ما قاله مصدر مسئول لـ «الوطن».

أعداد المتقدمين بشكاوى

وحتى الآن لم يعلن المجلس القومي ولا وزارة التخطيط عن أعداد المتقدمين بشكاوى أو طلبات استثناء من جانب القطاع الخاص، بينما قال المسئول إنه حتى الآن لم يتم حصر أعداد الطلبات، خاصة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع حتى نهاية الأسبوع المقبل.

التطبيق على كل القطاعات

ومنذ صدوره في يونيو الماضي، تضمن قرار المجلس القومي بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، تأكيدا على أن التطبيق سيكون على كل القطاعات، حيث لم يستثني القرار أحدا، إلا أنه فتح الباب أمام الشركات المتضررة للتقدم بشكوى إلى المجلس تفيد بعدم قدرتها على صرف الحد الأدنى للعاملين.

2400 جنيه الحد الأدنى

ونص القرار على تحديد رقم موحد يتم العمل به كحد أدنى للأجر الشهري لكل عامل في القطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، وقبل أيام نشرت الجريدة الرسمية القرار، والذي أكد في نصه على مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من تطبيق الحد الأدني لأجور العاملين بها، وهو ما يأتي في إطار سعى الحكومة لتبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على التطبيق.