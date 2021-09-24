مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حادث إطلاق نار في تينيسي الأمريكية
وسائل إعلام محلية: العثور على مطلق النار منتحرا في إحدى السيارات
كتب:
وكالات
01:19 ص | الجمعة 24 سبتمبر 2021
متجر كروجر الأمريكي
قتل شخص وأصيب 12 آخرون برصاص مهاجم فتح النار في متجر بولاية تينيسي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة قبل العثور عليه منتحرا حسب التحقيق الأولي، وقال قائد الشرطة ديل لين، إن مطلق النار وجد ميتا في مرآب «جراج» للسيارات خارج المتجر.
قائد الشرطة: إصابات بعض الناجين خطيرة
وأشار «لين»، إلى أن أفراد الشرطة هرعوا إلى متجر كروجر بضاحية كوليرفيل، وبدؤوا تقديم المساعدة للمصابين، حيث إصابات بعض الناجين خطيرة، فيما لم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء الجريمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن جثة مطلق النار وجدت في إحدى السيارات