مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حادث إطلاق نار في تينيسي الأمريكية

قتل شخص وأصيب 12 آخرون برصاص مهاجم فتح النار في متجر بولاية تينيسي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة قبل العثور عليه منتحرا حسب التحقيق الأولي، وقال قائد الشرطة ديل لين، إن مطلق النار وجد ميتا في مرآب «جراج» للسيارات خارج المتجر.

قائد الشرطة: إصابات بعض الناجين خطيرة

وأشار «لين»، إلى أن أفراد الشرطة هرعوا إلى متجر كروجر بضاحية كوليرفيل، وبدؤوا تقديم المساعدة للمصابين، حيث إصابات بعض الناجين خطيرة، فيما لم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء الجريمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن جثة مطلق النار وجدت في إحدى السيارات