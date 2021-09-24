رسالة من الأسير الفلسطيني محمود عارضة يكشف فيها سرا جديدا عن «نفق الحرية»

نشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، رسائل جديدة من الأسير محمود عارضة من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحدث خلالها عن تفاصيل جديدة بشأن نفق سجن جلبوع، وكذلك عن الأوضاع الحالية لهما داخل السجون الإسرائيلية.

وتحدث الأسير محمود عارضة، عن تفاصيل جديدة حول «نفق الحرية»، الذي نجح 6 أسرى في انتزاع حريتهم من خلاله من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.

حفر النفق احتجاج على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

وقال الأسير محمود العارضة، في رسالته إن «السبب الرئيسي لحفر النفق هو نيل حريتنا التي طال عليها الزمن»، مضيفا أن «حفر نفق الحرية، جاء كذلك ردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007، وللسبب ذاته، كان حفر النفق في سجن شطة سنة 2012».

وأضاف أن النفق هو احتجاج على استشهاد الأسير كمال أبو وعر، والوضع المزري للأسيرات وظروف العزل السيئة، وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى سنة 2017، وللاحتجاج على الظروف المأساوية وسحب الإنجازات الذي يتم يوميا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح العارضة: «أهدي هذا النصر للشهداء محمد الأشقر وكمال أبو وعر وشهداء الحركة الأسير»، مضيفا: «أسمينا النفق الطريق إلى القدس».

وتابع: «نهدي هذا العمل للمقاومة ولشعوبنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، ول غزة وفاء بما قدمته من أجل الأسرى»، مشددا «نحن نعتبر أننا انتصرنا وطرقنا الخزان كما قال الكاتب الكبير غسان كنفاني، وأوصلنا رسالتنا للعالم أننا دعاة حرية وأصحاب حق، ولنا مظلومية، وعلى العالم أن يقف بجانبنا من أجل تحرير أرضنا».

كما بعث الأسير برسالة إلى أهل بلدته عرابة التي تقع في محافظة جنين بالضفة الغربية، قال فيها: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الشهداء والجرحى والمعتقلين، سلامي إلى بلدي الطاهرة الزكية التي أنجبت الأبطال من الشهداء والأسرى والمصابين والمجاهدين، لم يتسن لي إلا الاستماع إلى قليلٍ من أخباركم أثناء أيام حريتي القصيرة من المعتقل، وقد أحزنني سماع إصابة أحد أبناء بلدتي في اليوم التالي لهروبنا، أتمنى له الشفاء العاجل ولأهله السلوان، وبارك الله فيكم وجمعني بكم عما قريب».