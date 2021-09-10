إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع.. «صور»

كشفت قناة «12 العبرية»، مساء يوم الجمعة، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي، في محيط جبل القفزة في الناصرة.

وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، إن أفراد شرطة لواء الشمال، ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

ونجح الأسرى الفلسطينيون الستة في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، ليلة الأحد الماضي، عبر نفق بدأ تحت الزنزانة رقم 5، وانتهى على بعد 50 قدما على الجانب الآخر من جدران السجن، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي وبعد ساعة ونصف الساعة من فرار الأسرى، وصلت إلى الشرطة التقارير الأولى عن الأسرى من مزارعين لمحوهم، وبعد ساعة اكتشف حراس السجن من هم السجناء الفارون.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: «حادث خطير».. والفصائل الفلسطينية: «عمل بطولي كبير»

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي عملية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة بأنها «حادث خطير»، مؤكداً متابعته الحادث، وتلقيه المنتظم لمعلومات بشأن البحث عنهم.

في المقابل، رحبت الفصائل الفلسطينية بهروب الأسرى، ووصفت حركة الجهاد الإسلامي العملية بأنها «عمل بطولي كبير»، مؤكدة أنها «ستحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الصهيونية وتشكل صفعة قوية لجيش الاحتلال».

وفي السياق نفسه، وصفت حركة حماس العملية بأنها: «عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا وتحدٍ حقيقي للمنظومة الأمنية الصهيونية».