«الأكاديمية الوطنية»: تدريب أول دفعة من عضوات النيابة العامة شرف وفخر

أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن قيامها بتدريب أول دفعة من عضوات النيابة في تاريخ النيابة العامة المصرية، شرف وفخر للأكاديمية.

تدريب أول دفعة عضوات النيابة العامة

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن تدريب أول دفعة من عضوات النيابة في تاريخ النيابة العامة المصرية، يعد انتصارا و نجاحا جديدين للدولة المصرية في التكامل بين مؤسساتها لتحقيق أهدافها المنشودة.

وتابعت: «هنا داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب نسهم في صنع التغيير بالاستثمار في أغلى ثروات مصر، رأس مالها البشري، متمنية كل التوفيق لعضوات النيابة العامة الجدد في تحملهن أمانة مهامهن القادمة».

اختتام برنامج إعداد المبعوثين بالبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي

وكان 63 ممثلا جديدا لمصر بالخارج، يمثلونها أمام دول العالم، قد التحقوا بزملائهم من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب لبدء مهمتهم خارج البلاد بعد تخرج الدفعة التاسعة من برنامج «المبعوثين بالبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي»، منذ أيام، لتقديم برنامج تدريبي مكثف للحاصلين علي بعثات خارجية بالجامعات المختلفة على مستوى العالم عبر تدريبهم داخل الأكاديمية من محاور مختلفة مثل الأمن القومي والمهارات الشخصية وغيرها.