وفاة شقيق والدة يوسف الخال .. والفنان ينعيه :«نتهاوى واحدا تلو الآخر.. رحل الخال»

أعلن الفنان يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا، عن وفاة خاله طريف محمد خير بيرقدار. ونشر الخال، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «نتهاوى واحدا تلو الآخر.. رحل الخال».

آخر أعمال الفنان يوسف الخال

جدير بالذكر أن يوسف الخال، يستعد لبدء تصوير مسلسله الدرامي الجديد «بيوت من ورق» بطولة سوزان نجم الدين وطوني عيسى وجيني أسبر وداليدا خليل ويزن السيد، ومن إخراج أسامة شهاب أحمد.

معلومات عن الفنان يوسف الخال

الفنان يوسف الخال هو ابن الشاعر السوري اللبناني يوسف الخال والفنانة التشكيلية السورية الدمشقية مها بيرقدار، وشقيق الممثلة ورد الخال.

درس تصميم الجرافيك، وبدأ حياته في عالم الشهرة من خلال العمل كعارض أزياء، ولم تقتصر نشاطاته الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين، وعمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل «الطائر المكسور».

وشارك في بعض الكليبات الغنائية ككليب أغنية نجوى كرم «روح روحي» وكليب وعد «يا أحلاهم».

خاض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج «هزي يا نواعم» في إل بي سي وبرنامج «روتانا أخبا» في قناة روتانا موسيقى وبرنامج "لاقونا عالساحة" على شاشة OTV اللبنانية إلى جانب الفنانة ندى أبو فرحات.

تألق يوسف الخال في أدوار أضاف لها سحره الخاص بدور الشاب العاشق، في مسلسل سارة مع المغنية سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل لو عام 2014، وبمسلسل أجيال مع الممثلة وملكة لبنان سابقا نادين نجيم والدور الذي حقق فيه نجاحا باهرا في الوطن العربي بدور "مالك" مع الممثلة باميلا الكيك في جذور في 2013.