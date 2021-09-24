مباحث الدقهلية تعيد أم لحضن أطفالها بعد اختفائها 4 أيام ..«كانت زعلانة من جوزها»

عادت لتحتضن أطفالها الخمسة في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد 4 أيام من الاختفاء والبحث عنها في كل مكان، شغلت خلال فترة غيابها الرأي العام، وتبين أنها تركت المنزل لغضبها من تعامل زوجها، وسافرت إلى محافظة مجاورة لدى أقاربها وأغلقت هاتفها المحمول، حتى هدأت النفوس وأرسلت مباحث الدقهلية مأمورية لإعادتها إلى زوجها بعد أن توصلت جهود البحث إلى مكانها.

خروج الأم لشراء كتب دراسية

خرجت الأم يوم الإثنين الماضي من منزلها في منطقة «الحوال»، بمدينة السنبلاوين، بحجة شراء كتب مدرسية من مكتبة مجاورة، وركبت «توك توك»، إلا أنها لم تظهر بعدها ولم يعرف أحد طريقها، وبعد اكتشاف أسرتها غيابها بدأوا في البحث عنها في كل مكان ولم يتركوا مكانا يمكن أن تكون ذهبت إليه إلا وبحثوا عنها فيه وسط حالة من اللهفة الشديدة من والدتها وأسرتها.

تقديم بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين

وسارع زوجها لتقديم بلاغا إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بغياب زوجته «حياة ص.ج»، 30 سنة، منذ الإثنين الماضي، بعدما توجهت لشراء كتب مدرسية من مكتبة مجاورة، إلا أنها لم تصل إلى المكتبة واختفت بعد أن ركبت توك توك من أمام المنزل.

ووجه مدير أمن الدقهلية إلى تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، لكشف غموض اختفاء الزوجة، واستخدام وسائل تنقنيات البحث الحديثة للوصول إلى مكانها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى مكان الزوجة وأنها لدى أقارب لها في محافظة مجاورة.

عودة الأم

وتمكنت مباحث الدقهلية من إعادة الزوجة التي أكدت أنها تركت المنزل برغبتها لخلافات زوجية مع زوجها، ووتحرر عن ذلك المحضر رقم 9215 إداري السنبلاوين لسنة 2021 لاتخاذ الإجراءات القانونية.