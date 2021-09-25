سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 25-9-2021 بالبنوك

يحرص الكثير من المواطنين عن مطالعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري، في المؤسسات المصرفية، مثل البنوك خاصة بعد عودة الطيران المباشر بين البلدين، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي في مصر اليوم، في عدد من البنوك، مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك عودة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليور

وبلغ سعر اليورو اليوم نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، في بنك قناة السويس، 21.34 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 21.33 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.29 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع، في بنك مصر، نحو 21.32 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع.