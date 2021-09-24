مؤرخ: محمد علي أول حاكم في مصر حدد علاقة الفرد بالسلطة «وفقًا للشريعة»

كشف المؤرخ الدكتور علي بركات، عميد كلية الآداب الأسبق في جامعة المنصورة، عن تطور الملكية الزراعية للفلاحين في مصر، موضحًا أنها اتخذت أشكالًا عديدة، وفي عهد سيدنا يوسف، وأثناء السنوات السبع العجاف التي شهدتها البلاد، قرر الفلاحون بيع حقوق الملكية الزراعية الخاصة بهم للحاكم، كما باعوا كل ما يملكون له.

محمد علي يحدد شكل العلاقة بين الفرد والسلطة

وأضاف «بركات»، في لقاء مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم الجمعة، أن محمد علي باشا، يعتبر أول حاكم في مصر حدد علاقة الفرد بالسلطة، وأصدر العديد من القوانين التي تنظم هذا الأمر، في إطار التشريعات الإسلامية، وكان جزء كبير من التشريعات ينصب على المجتمع الزراعي، لأنه كان يعتبر هذا المجتمع أصلًا للدولة في هذا الوقت.

كتاب إسرائيلي عن الملكية الزراعية في مصر

وتابع المؤرخ، عميد كلية الآداب الأسبق في جامعة المنصورة، أنه أصدر كتابًا عن الملكية الزراعية في مصر، وسيكون ضمن كتب التراث في مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن أحد الباحثين الإسرائيليين كتب كتابًا عن تاريخ الملكية الزراعية في مصر، وكانت المعلومات الموجودة فيه سطحية جدًا، وعندما التقاه في لندن تحدث معه عن هذه المعلومات وبيّنها له، الأمر الذي جعل الباحث الإسرائيلي يشكره على ذلك، ويشكره على كتابه حول الملكية الزراعية في مصر.

سهولة الحصول على المعلومات

ولفت إلى أنه ظل في التعليم الجامعي لمدة 45 عامًا، وتخرج على يديه العديد من الباحثين، مشددًا على أن الطلبة في العصر الحالي يهتمون بالنجاح وليس المعرفة، خاصة أن التكنولوجيا، جاءت على حساب المكتسبات المعرفية للأبحاث، وهذا بسبب سهولة الحصول على المعلومات من الإنترنت، ولكن قديمًا كان الباحث ينقل على ورق ويعيد كتابته في البحث وكانت هذه العملية تثبت المعرفة في ذهن الباحث.