الجندي: المصريون القدماء مش كلهم فراعنة والهرم بني أيام سيدنا يوسف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لابد من الانتباه من مستوى أسلوب القرآن الكريم النادر الذي ليس له مثال، حيث فرق القرآن ما بين الدولة الملكية والدولة الفرعونية، موضحا أن القرآن لم يذكر في سورة يوسف كلمة «فرعون»، ولكن ذكر «الملك»، نظرا لأن مصر مرت بمرحلتين، موجها كلامه للأثريين: «عيب عليكم أن شيخ يقعد يقولكم دروس في التاريخ».

مصر مرت بمرحلتين.. أسرة ملكية وأسرة فرعونية

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن مصر مرت بمرحلتين، الأولى: مرحلة الأسرة الملكية، أما الثانية: فكانت مرحلة الأسرة الفرعونية، متابعا: «لما بقول فراعنة مش بقول المصريين القدماء زي بعض الجهلة ما بيقول، المصريين القدماء حاجة والمرحلة أو الأسر الفرعونية حاجة تانية خالص».

الأسر الملكية في أيام سيدنا يوسف

وتابع: «الأسر الملكية من أيام يوسف عليه السلام، الذي كان في عصره يستخدم كلمة الملك، وهي المرحلة اللي تم فيها بناء الأهرامات، زي هرم الملك خوفو وهرم الملك خفرع وهرم الملك منكرع».

الفراعنة مش مجرمين وتاريخهم مشرف

ووجه رسالة لزاهي حواس قائلا: «ياريت يشرح ذلك، والأثريين لازم يوضحوا للناس بدل الخبط اللي بيعملوه المشايخ ده، يا أستاذ زاهر بوجهلك نداء على الهواء، المشايخ بيعجنوا في التاريخ الإسلامي، لازم تدافع عن تاريخ مصر، تاريخ مصر الفرعوني تاريخ مشرف، والفراعنة مكنوش كلهم مجرمين ولا بيدعوا الألوهية، وكان فيهم أتقياء وصالحين ، لازم الكلام دة يتوضح».

فرعون مش اسم شخص

وواصل: «كلمة فرعون تعتبر لقب أو مركز، والغريب إن الناس فاكرة إن فرعون اسم شخص، يا خوانا فرعون دة مش اسم، فرعون زي ما بنقول سيادة العميد، سيادة اللواء، فيه واحد اسمه الإمبراطور، حاجة تجنن وتمخول، فرعون دي رتبة، زي كلمة النجاشي، دي كلمة لرأس الحكم وقتها، مفيش حد اسمه النجاشي».