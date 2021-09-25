فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها في مالي.. حاصل على وسام عسكري

قتل جندي فرنسي «العريف ماكسيم بلاسكو من كتيبة الألب السابعة»، أمس الجمعة، خلال مواجهة عسكرية في دولة مالي الواقعة في غربي أفريقيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن الاشتباك وقع صباح أمس الجمعة، مع مجموعة مسلحة إرهابية، مضيفة في بيان، إن «بلاسكو»، قد تسلم في يونيو الماضي، وسامًا عسكريًا تقديرًا لخدماته الاستثنائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب عن تأثره العميق، مؤكدا عزم بلاده على محاربة الإرهاب.

وكان ماكرون، أعلن في يونيو الماضي تقليص وجود بلاده في المنطقة، وتركيز الجهود على عمليات مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيوش المحلية في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية.

ارتفاع قتلى الجيش الفرنسي خلال عمليات ضد الجماعات الإرهابية

وبمقتل لعريف ماكسيم بلاسكو، ارتفع حصيلة قتلى الجيش الفرنسي منذ 2013 في منطقة الساحل خلال عمليات ضد الجماعات الإرهابية إلى 52 جندي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الفرنسية، إن بلاسكو، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات قرب حدود مالي مع بوركينا فاسو، وكانت الوحدة مدعومة بطائرتي هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة الفرنسية، في بيان، إلى أن الوحدة كانت تتعقب جماعة إرهابية تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة، موضحة أن المتشددين المسلحين اشتبكوا مع الوحدة وأن قناصا قتل بلاسكو، كما قتل القناص في الاشتباك.

ويبلغ تعداد قوة «برخان» العسكرية الفرنسية، 5100 جندي فرنسي يحاربون التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر ويقدمون الدعم العسكري للجيوش المحلية وللبعثة الأممية في مالي وللقوة الأفريقية المشتركة التي أُحدثت قبل 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.