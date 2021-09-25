كندا تطلق سراح مديرة مالية لـ هواوي بعد 3 سنوات من الإقامة الجبرية

أطلقت السلطات الكندية، اليوم السبت، سراح المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية، «منج وان تشو»، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو 3 سنوات.

و«تشو» هي ابنة مؤسس شركة «هواوي» رن تشانجفي، وكانت أيضا عضوا في مجلس إدارة «سكايكوم»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووقع قاض كندي، اليوم، أمر إطلاق سراح «تشو» بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

قاضي كندي ينهي إجراءات تسليم «تشو» في جلسة استماع قصيرة

وأنهى القاضي إجراءات تسليم «تشو»، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر، وعُقدت جلسة الاستماع بحضور المديرة المالية لشركة «هواوي» بعد ساعات قليلة من التوصل إلى تسوية بين واشنطن والشركة الصينية، تسمح لـ «تشو»، بالعودة إلى الصين.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، قالت أمس الجمعة، في مذكرة أرسلتها إلى محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك، إنها ستتقدم إلى جانب المحامين الذين يمثلون «تشو» بحل يتعلق بالتهم الجنائية ضدها.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت في وقت سابق، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا، لـ«تشو»، إلى الولايات المتحدة، مقدمة إخطاراً رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وتم إلقاء القبض على «تشو»، بـ كندا في ديسمبر2018 بناءً على مذكرة أمريكية اتهمتها بالاحتيال على بنك «اتش اس بي سي» ومصارف أخرى عبر التلاعب بالروابط بين «هواوي» وشركة «سكايكوم» التابعة لها التي باعت معدات اتصالات لإيران.

وأفرج عن المديرة المالية للشركة وابنة مالكها، في وقت لاحق، بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي مع الالتزام بارتداء سوار «جي بي إس» ودفع أجر حراسها، فيما نفت المديرة المالية لشركة «هواوي»، ارتكاب أي مخالفة، وقال والدها «رين تشينج»، إنها اعتقلت بدوافع سياسية.