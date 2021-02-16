«32 متصلا في آن واحد».. 7 معلومات عن «ديو» قبل حذفه من هواتف هواوي

أعاد قرار «جوجل بلاي» حذف تطبيق «جوجل ديو» من الإصدارات الحديثة لهواتف «هواوي» وبعض الأجهزة، التي لن يكون بمقدورها تشغيله بحلول 31 مارس المقبل، تسليط الضوء على تطبيق محادثات الفيديو الشهير، والذي أُطلق في أغسطس 2016، على نظامي «أندرويد» و«IOS».

حظى التطبيق باهتمام واسع، في ظل ما يمتلكه من مزايا، رغم وجود العديد من التطبيقات الشهيرة مثل «زووم» و«فيس تايم» و«واتساب» و«ماسنجر»، والتي تقدم هي الأخرى محادثات الفيديو بشكل واسع.

1 - يتيح التطبيق الشهير إمكانية امتلاكه واستخدامه على الهواتف الذكية دون الحاجة لامتلاك أو إنشاء حساب على «جيميل».

2 - يعمل التطبيق على العديد من نظم التشغيل المختلفة، ومتوافق معها بشكل كبير، وعلى رأسها نظام «IOS» و«أندرويد» و«كروم أو إس».

3 - يوفر التطبيق ميزة هامة، وهي إمكانية رؤية المتصل والتحقق من هويته قبل الرد، دون أن يعلم الطرف الآخر برؤيتك له، ومن ثم يكون قرارك إما بالرد أو التجاهل إن أردت.

4 - يؤمن مطورو التطبيق، محادثات الفيديو التي تتم من خلاله بأكبر قدر ممكن من التشفير، بحيث لا يمكن اختراقها، وتعرض طرفي المحادثة للتجسس.

5 - يوفر التطبيق الشهير إمكانية حذف المزعجين ومنعهم من الاتصال، عبر تحديد قائمة محددة للأشخاص المرغوب في التواصل معهم عبر نظام الإعدادات الخاص به.

6 - يقدم «جوجل ديو» مكالمات فيديو سهلة الاستخدام وعالية الجودة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات الذكية مثل Google Nest Hub Max.

7 - يمكن التواصل عبر التطبيق مع 32 مستخدماً في وقت واحد، وجهاً لوجه، ويوفر إمكانية عقد الاجتماعات عن بعد على نطاق واسع.

وحذر موقع «إكسبريس» البريطاني من أن الهواتف الحديثة لـ«هواوي» قد تفقد قريباً إمكانية الوصول إلى تطبيق محادثات الفيديو، وذلك لأن شركة «جوجل» لجأت إلى تغيير، متطلبات تطبيق «الرسائل» حتى لا يعمل التطبيق على «أجهزة غير معتمدة» (uncertified devic)، والذي سيبدأ تطبيقه بحلول 31 مارس المقبل.