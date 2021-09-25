8 معلومات عن ياسمينا العلواني بعد ارتدائها الحجاب.. إسماعيلاوية وعمرها 23 عاما
رصيدها الغنائي ألبوم واحد فقط
كتب:
ياسمين محمود
02:58 ص | السبت 25 سبتمبر 2021
ياسمينا العلواني
فاجأت المطربة الشابة ياسمينا العلوني، جمهورها ومتابعيها صورة لها وهي ترتدي الحجاب، على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، معلنة عن ارتدائها الحجاب، وعلقت عليها بقولها: «بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق».
ونرصد خلال السطور التالية معلومات عن المطربة ياسمينا العلواني
- ياسمينا العلواني بدأ ظهورها على الساحة الغنائية، من خلال مشاركتها ببرنامج المواهب الغنائية «آرابز جوت تالنت».
- ياسمينا من مواليد 1 يوليو 1998، وتبلغ من العمر 23 عاما.
- من مواليد الإسماعيلية، وتخرجت مؤخرا من كلية الإعلام.
- ياسمينا حصلت على الباز الذهبي من الفنانة نجوى كرم بعد غنائها «عن العشاق» و«أنت عمري» لأم كلثوم، في مرحلة تجارب الأداء من برنامج «آرابز جوت تالنت».
- بعد مشاركتها في البرنامج رفض والدها عروضا من عدد كبير من شركات الإنتاج، رافضا فكرة احتكار صوت ابنته.
- أول عمل فني لها كان في أغسطس 2017، بكليب «حناله»، تلاه «إحنا صحاب» في فبراير 2018.
- في 2019 طرحت أول ألبوم لها بعنوان «قصة حب»، وضم 9 أغنيات هم «إيه اللي فيها مش فيا، كنت بتمنى أحب، بعد ماطمنت ليك، خايف عليا، ليه بس مكملناش، فات الوقت، عملت إيه، مش هعاتبك، من كام سنة».
- حقق أول ألبوم لياسمينا نجاحا كبيرا وسط الفتيات بسبب مناقشتها من خلاله عددا من القضايا التي تهم الفتيات.