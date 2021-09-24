ياسمينا العلواني تعلن ارتداء الحجاب: بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق

أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلوني، ارتداء الحجاب، بعد فترة من ظهورها على الساحة الغنائية، التي بدأتها من برنامج المواهب الغنائية «آرابز جوت تالنت»، وحققت إعجاب المشاهدين.

ياسمينا نجمة «آرابز جوت تالنت»

ونشرت ياسمينا صورة لها بالحجاب، اليوم، على «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق».

كانت ياسمينا قد دخلت في أزمة كبرى خلال السنوات الماضية مع الفنانة أحلام الإماراتية، التي وصفت صوتها بـ«الصوت المستعار».

وأكدت ياسمينا، وقتها، في تصريحات تلفزيونية، أن تصريحات أحلام، أحزنتها في البداية، ثم أدركت أنه لا يوجد شخص ناجح لا يتعرض للانتقاد «أخدت مناعة تجاه انتقادات اختلاف شكلي وملابسي»، مشددة على أنه من الطبيعي أن يختلف شكل الإنسان وملابسه مع تقدمه في العمر: «هناك أشخاص لديهم مرض الانتقاد».

ياسمينا دخلت في أزمة مع الفنانة الإماراتية أحلام

وردت ياسمينا على أحلام وقتها قائلة: «مش عارفة اللي قال المصطلحات دي كان فاهمها ولا لأ، لكن أنا مكنتش بغني بصوت مستعار، اللي قال تعليق مش حلو كان شخص واحد والكل رد عليه، دي آراء يا جماعة، كل واحد له بصمة».

ياسمينا، تدرس في كلية الإعلام حاليًا، حيث كان الالتحاق بهذه الكلية حلم حياتها، وفق تصريحات لها في أحد البرامج، كما طرحت خلال الفترة الماضية ألبوم «قصة بنت»، وقالت عنه إنه يعتبر إنجازها الأكبر في مسيرتها الفنية، مضيفة: «تعاملت مع كبار الملحنين في 9 أغاني وجميعهم ساعدوني، كانت تجربة حلوة وفيها تعب».