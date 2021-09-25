الصين تفرج عن كنديين اثنين من سجونها بعد خروج «منج وان تشو»

أفرجت الصين، أمس الجمعة، عن كنديين اثنين من سجونها، بعد إفراج «أوتاوا» عن المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية، «منج وان تشو» المعتقلة منذ 3 سنوات في كندا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن اثنين من الكنديين المسجونين، تم إطلاق سراحهما امس الجمعة، مضيفا في مؤتمر صحفي في العاصمة «أوتاوا» إن الاثنين؛ الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافو، غادرا المجال الجوي الصيني، وهما في طريقهما إلى الوطن.

وكانت السلطات الكندية، أطلقت أمس الجمعة، سراح «منج وان تشو» المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو 3 سنوات، ووقعت قاضية كندية، هيذر هولمز، أمر إطلاق سراح المديرة المالية للشركة الصينية، بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

وعقدت جلسة الاستماع بحضور «تشو»، بعد ساعات قليلة على التوصل إلى تسوية بين واشنطن وشركة «هواوي» الصينية تسمح للمديرة المالية للشركة، بالعودة إلى الصين.

وقالت «تشو»، في مؤتمر صحفي وجيز، إنها تشكر بشكل خاص للقاضية هيذر هولمز وعائلتها وأصدقائها، مضيفة: «خلال السنوات الثلاث الماضية، انقلبت حياتي رأساً على عقب. كانت فترة مقلقة لي، بصفتي أما وزوجة وموظفة في شركة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

العدل الكندية: «تشو» استفادت من العدالة الإجرائية أمام المحاكم

بدورها، أشارت وزارة العدل الكندية، بعد صدور الحكم، إلى أن «تشو»، باتت حرة في مغادرة كندا، وأنها استفادت من العدالة الإجرائية أمام المحاكم، وفقاً للقانون الكندي.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة البلاد، غادرت «تشو»، أمس الجمعة، كندا، على متن طائرة مستأجرة نظمتها الحكومة الصينية.