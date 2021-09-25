«القوى العاملة»: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري في السعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري «خالد.ع.أ.ع.أ»، التي بلغت 25 ألفًا و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها مصريا تقريبا.

«سعفان» يوجه بمتابعة مستحقات العامل المصري

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الوزير «سعفان» كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل «خالد.ع.أ.ع.أ»، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

105 آلاف.. إجمالي مستحقات العامل المصري

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا شركة التشييد الشرقي للمقاولات بجده، ونجح في الحصول على مستحقات العامل المذكور الذي يعمل فني كهرباء لدى الشركة، وبلغ إجمالي مستحقاته 25 ألفًا و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و 588 جنيها مصريا تقريبا.