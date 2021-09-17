«سعفان» يتابع عودة جثمان مصري ومستحقات أسرته في إيطاليا

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري إسلام عيد أحمد الطباخ، الذي توفي في إيطاليا، فضلا عن متابعة مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفى إسلام عيد أحمد الطباخ عن عمر ناهز 30 عاما، من مركز تلا محافظة المنوفية، وقد لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

شحن الجثمان إلى مصر غدا السبت

وأوضح «حمزاوي» أنه تم التواصل مع مسئول الشركة المخولة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن، والذي أفاد بأنه سيتم الشحن من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية على رحلة شحن مصر للطيران رقم (MS: 533)، المقرر إقلاعها يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري الساعة السابعة مساء، مشيرا إلى أنه سيحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفى، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية، وستوضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائي.

الملحق العمالي بإيطاليا يلتقي أقارب المتوفي

وكشف الملحق العمالي بإيطاليا عن أنه تم لقاء بعض أقارب المتوفي المقيمين بإيطاليا، وإبلاغهم باهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان شخصيا بحالة وفاة ذويهم، مقدما خالص تعازي الوزير والسفير القنصل العام إلى أسرة المتوفي.

ويقوم مكتب التمثيل العمالي في ميلانو، بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن، فضلا عن مستحقاته لدى صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات «الأنبس».