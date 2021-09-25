مسؤولون أوروبيون يشيدون بتجربة جامعة القاهرة في مناهضة العنف ضد المرأة

اختتمت جامعة القاهرة، جلسات المؤتمر الختامي لمشروع «حرم جامعي آمن للجميع»، الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني بمصر، والاتحاد الأوروبي؛ لعرض إنجازات المشروع الذي بدأ منذ 7 أعوام من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن

وتضمنت الجلسات النقاشية، وفق بيان صادر عن الجامعة، اليوم السبت: «جهود الجامعات في مكافحة العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والدولي، دور المؤسسات والمجتمع المدني والتشريع ووسائل الإعلام»، كما تم عرض فيلم تسجيلي لمنجزات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن.

بدء انتشار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني.

وأشار رئيس الجامعة، إلى بدء انتشار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي تقوده مصر طبقا للاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيوسع من مهام عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، لتصبح وحدة مناهضة العنف والتمييز، ليتم تعميم التجربة خارج نطاق الجامعة.

من جانبه، أكد جاريس بايلي سفير بريطانيا في مصر، أن جامعة القاهرة وفريق عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، يعد حليفا قويا في مواجهة العنف ضد المرأة، كذلك فريق عمل المجلس الثقافي البريطاني كشريك منفذ والاتحاد الأوروبي الذي قام بالدعم المادي للمشروع.

سفارة بريطانيا تؤكد دعمها لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة

ووجه سفير بريطانيا في مصر، الشكر للحكومة المصرية على الدور العظيم الذي قامت به لدعم المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتحرش الجنسي، مؤكدًا استمرار دعم السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة حتى بعد انتهاء البرنامج المشترك بشكل رسمي.

مناهضة العنف ضد المرأة داخل المؤسسات التعليمية

بدوره، قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، إن مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، أحد الركائز الأساسية التي يدعمها الاتحاد داخليا وخارجيا، مشددًا على أن مناهضة العنف ضد المرأة داخل المؤسسات التعليمية هو بداية الطريق لتمكين المرأة بوجه عام في المجتمع، لافتًا إلى أن المؤسسات التعليمية العريقة كجامعة القاهرة هي المسئولة عن تخريج أجيال قادرة على تحقيق تنمية مستدامة شاملة تحوي بداخلها كافة العناصر بالمجتمع وتستوعب الجميع.

مصر اتخذت خطوات جادة لمناهضة العنف ضد المرأة

إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني، أكدت أن مصر اتخذت خطوات جادة لمناهضة العنف ضد المرأة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المؤسسات مثل مؤسسات التعليم العالي، معربة عن إعجابها بأن جامعة القاهرة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، قد اتخذوا خطوات جادة من حيث تشجيع الإناث على الإبلاغ عن حالات العنف.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعد الأولى في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أسست وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت اسم وحدة مناهضة التحرش سنة 2014 ثم في عام 2017 تم تغيير سياسة عمل الوحدة وتوسيع أنشطتها لتشمل جميع أنواع العنف ضد المرأة، الذي يتضمن أشكالًا عدة، ونجحت في وضع أول سياسة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتتمثل الرؤية الأساسية للوحدة في توفير حرم جامعي آمن للجميع خال من جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.