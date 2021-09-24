تصدرت نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021، مواقع البحث على جوجل، لمعرفة النتيجة حيث يمكن للطالب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة القاهرة للتعليم المفتوح.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات الحصول على نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة.

نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة

وعلى الراغبين في الحصول على نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة من الطلبة والطالبات، الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث أتيحت النتيجة أمس الخميس الموافق 23 سبتمبر، واتباع الخطوات التالية بعد الدخول على الموقع من خلال الضغط هنا.

- ثم الضغط على نظام التعليم المدمج الذي سيظهر لك ضمن الخانات.

- قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالدارس وهو رقم الكارنيه.

- بعدها يدخل الطالب الرقم السري الخاص به ثم يضغط على كلمة دخول.

- ومن بعدها ينقر على أيقونة نتيجة الامتحان لتظهر له النتيجة التي ينتظرها.

رابط نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة

ويمكنكم الدخول على موقع نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021 من خلال الضغط هنا.

ويراعى عند الدخول على موقع نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021 الدخول على الموقع المناسب لكل دارس وفقا لما أعلنه المركز، كالآتي:

- في حال كان رقم التسجيل ينتهي برقم 0 أو 1: يدخل على الموقع التالي.. من خلال هذا الرابط.

- في حال كان رقم التسجيل ينتهي برقم 2 أو 3: يدخل على الموقع التالي من خلال الضغط على هذا الرابط.

- في حال كان رقم التسجيل ينتهي برقم 4 أو 5: يدخل على الموقع من خلال الضغط هنا.

- في حال كان رقم التسجيل ينتهي برقم 6 أو 7: يدخل على الموقع التالي بالنقر هنا.

- في حال كان رقم التسجيل ينتهي برقم 8 أو 9: يدخل على الموقع التالي بالنقر هنا.