تعيين 562 شابا والتفتيش على 267 منشأة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر لـ562 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، منهم 7 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 2113 شابا، منهم 18 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 263 شهادة قياس مستوى المهارة، و261 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصتين لذوي القدرات.

صرف أدوية بإجمالي 24 ألف جنيه

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها منحة مواليد بـ2000 جنيه، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ35 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 24 ألفا و45 جنيها، فضلاً عن تسجيل 70 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

المديرية تفتش على 267 منشأة دوري وحملات

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة فتشت المديرية على 267 منشأة دوري وحملات، و16 منشأة على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 15 محضرا، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

التفتيش على منشآت لبيان السلامة والصحة المهنية

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 305 منشآت، وإعادة التفتيش على 411 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 194 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ259 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 5 ندوات توعية استفاد منها 177 عاملا.

كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها وديا، وإحالة 18 شكوى منها إلى القضاء، وحفظ 6 شكاوى، و19 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 234 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.