هل تُطبق الضرائب على حسابات مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري؟

قالت أمل أصلان، الخبيرة القانونية، إن قرار مصلحة الضرائب بتطبيق قيمة الضريبة المضافة على حسابات مشاهير البلوجرز واليوتوبرز المحبوسين على ذمة قضايا، مثل مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري سيحدث في حالة واحدة، وتتمثل في أن تكون حساباتهم على مواقع سوشيال ميديا مازالت مفتوحة، وتتلقى الأموال حتى الآن على حساباتهم.

وأوضحت الخبيرة القانونية لـ«الوطن»، أنه يتم متابعة الحسابات المالية الخاصة بهؤلاء البلوجرز واليوتوبرز، لذا يجب عليهم تسجيلها في مقرات مصلحة الضرائب، ومن يمتنع عن ذلك يتعرض لتحرير قضايا ضده من قبل مباحث التهرب الضريبي، ويحال إلى المحكمة الاقتصادية.

وأضافت «أصلان»، أن قرار مصلحة الضرائب يُطبق على من تعدى حسابه خلال عام مبلغ نصف مليون جنيه مصري.

معاقبة مودة وحنين وسما في «التحريض على الفسق»

يذكر أن مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري من مشاهير سوشيال ميديا، وتم اتهامهن في قضايا استخدام وفتح حسابات تحرض على الفسق مقابل تلقيهن مبالغ مالية من خلال المشاهدات على هذه المواقع.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة فتاتي «تيك توك» حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالإتجار بالبشر.

إغلاق حسابات مودة وحنين وسما

وذكر مصدر أمني، أنه تم إغلاق حسابات مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري، مشيرًا إلى أن من يقوم بنشر فيديوهاتهن ويتربح منها يتم تتبعه وفحصه وتحرير محاضر ضده.

وكان رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، طالب في بيان رسمي، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) بالتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وقال «عبد القادر»، في بيان رسمي، إنه في حال وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395)، أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي.