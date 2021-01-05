بعد إخضاعها للضرائب.. أرباح «مشاهير السوشيال»: أبرزهم أحمد حسن وزينب

مع إعلان مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ«الوطن» عن تحركات لإخضاع الإعلانات التجارية على منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك» ومشاهيرها ومعلنيها لمنظومة الضرائب خلال العام الجاري، يترقب عدد كبير من مشاهير «السوشيال ميديا» القرار الذي من شأنه أن يقلص من أرباحهم السنوية، بمجرد تطبيقه.

«الوطن» يستعرض عددا من مشاهير «السوشيال ميديا» في مصر، وأرباحهم وعدد متابعيهم على «السوشيال ميديا» في التقرير التالي:

**أحمد حسن وزينب**

يتابع قناة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، نحو 6.3 مليون شخص، وحققت فيديوهاتهما البالغ عددها 307 مقاطع، نحو مليار و212 مليون و522 ألف و447 مشاهدة، على قناتهما المسماه «AZ Family - أحمد حسن وزينب» التي انطلقت في أغسطس عام 2017.

قناة أحمد حسن وزينب، مُصنفة ضمن قنوات التسلية، وتتراوح الأرباح السنوية للقناة، بين 231.3 ألف دولار إلى 3.7 مليون دولار (3 ملايين و624 ألف و424 جنيه مصري: 57 مليون و978 ألف و260 جنيه مصري).

**محمد رمضان**

ووفقا لموقع social blade، يتوقع أن يحصل الفنان محمد رمضان خلال 2020 على 4.1 مليون دولار، بما يعادل تقريبا 6 مليارات و4 ملايين و919 ألفا و810 جنيهات، بإجمالي أرباح شهرية بنحو 338.5 ألف دولار، أي ما يعادل تقريبا 5 ملايين و357 ألفا و608.

**صدفة جاد**

تختص قناة «صدفة جاد»، المعروفة باسم «sodfa kitchen» في مجال الطبخ، ويتابعها أكثر من 1.25 مليون شخص، وحققت فيديوهاتها نحو 200 مليون و507 وألف و566 مشاهدة، منذ إطلاقها في نوفمبر عام 2015، ونشرت حتى الآن، نحو ألف و344 فيديو، وتتراوح أرباحها شهريا ما بين 1.4 ألف دولار إلى 21.6 ألف دولار أي (21 ألفا و911 جنيها مصري: 388 ألفا و62 جنيها مصري)، بينما تصل الأرباح السنوية إلى ما بين 16.2 ألف دولار إلى 259.4 ألف دولار (253 ألف و468 جنيها: 4 ملايين و58 ألفا و624 جنيها).

**أحمد نوح**

ويمتلك أحمد نوح، صاحب قناة «أوتوفندي» المهتمة بالسيارات، نحو 450 ألف متابع، وبها 144 مقطعا حصدت 48 مليونا و296 ألفا و115 مشاهدة، وتتراوح أرباحها شهريا بين 232 دولار إلى 3.7 ألف دولار (3 آلاف جنيه: 57 ألفا و988 جنيها)، بينما تتراوح الأرباح السنوية ما بين 2.8 ألف دولار و44.5 ألف دولار (43 ألفا و848 جنيها: 696 ألفا و870 جنيها).

**شادي سرور**

ويتابع قناة شادي سرور 6.27 مليون شخص منذ إطلاقه قناته على «يوتيوب» في نوفمبر 2013، وبالرغم من أنه لم ينشر فيديوهات على قناته منذ قرابة العام، إلا أنه حتى الآن يحقق مكاسب منها تصل إلى الملايين، حيث حققت فيديوهاته البالغ عددها 127 مقطعا، نحو مليار و581 مليون و541 ألف و875 مشاهدة، بإجمالي أرباح ما بين 2.6 ألف دولار إلى 42.4 ألف دولار (40 ألف و645 جنيه مصري: 622 ألف و834 جنيه مصري)، أما الأرباح السنوية ما بين 31.8 ألفا دولا إلى 508.3 ألف دولار (497 ألفا و988 جنيها: 7 ملايين و959 ألفا و978 جنيها).

إخضاع الحكومة، مواقع السوشيال ميديا للضرائب، يستهدف ضم المعلنين على هذه المواقع، والتجارة الإلكترونية، ويشمل أيضا المتكسبين والمتربحين من مشاهير هذه المواقع، خاصة «اليوتيوبرز» أمثال أحمد حسن وزينب وغيرهما.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية في هذا الملف، تشمل إدخال تعديلات على قانوني التجارة الإلكترونية وضريبة الدخل، وأنه بمجرد الانتهاء من التعديلات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء المصري للموافقة في الربع الأول من العام الحالي 2021.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال التعديلات الجديدة إلى مجلس النواب للمناقشة والموافقة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.