كم سيدفع «اليوتيوبرز» مقابل أرباحهم بعد إخضاعهم للضرائب؟

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم، قرارها بفرض ضريبة على منتجي المحتوى على يوتيوب والصفحات التي تحقق أرباحا مالية، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت شركات أو أشخاص يقومون ببيع المنتجات ويحققون أرباحا من خلال هذه الصفحات.

وقالت مصادر في مصلحة الضرائب، إن كل من له نشاط تجاري على مواقع التواصل الاجتماعي سواء لبيع السلع أو تقديم خدمات مهنية أو استشارية أو أي طريقة يجرى من خلالها تحقيق ربح سواء منتجي المحتوى أو التسويق الإلكتروني والإعلانات وتصل أرباحهم 500 ألف جنيه سنويا، سيقومون بدفع ضريبة قيمتها 10% من نسبة الأرباح السنوية.

الكشف على الأرباح من خلال الحسابات البنكية

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، إنه سيُكشف عن قيمة الأرباح السنوية للأشخاص ومعرفة إذا كانت تنطبق عليهم الشروط لدفع الضريبة أم لا من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم، أي أن من تبلغ أرباحه 500 ألف جنيه سيقوم بدفع ضريبة قيمتها 50 ألف جنيه.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات الخاصة بهم، أو لإنتاج محتوي بصري من خلال مقاطع الفيديو لجني الأرباح من خلالها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أكثر اليوتيوبرز المصريين تحقيقا للأرباح على يوتيوب، وفق موقع «سوشيال بلايد» الشهير المتخصص في رصد أرباح مواقع التواصل الاجتماعي:

ناصر حكاية

محمد عبد الناصر الشهير بـ«ناصر حكاية» جاءت قناته في المرتبة الأولى من حيث المشاهدات، ويبلغ ربحه السنوي المتوقع نحو 8 ملايين و900 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 139 مليونا و657 ألفا و198 جنيها مصريا.

رامز جلال

جاءت قناة الفنان رامز جلال ضمن أكثر 5 قنوات ربحا على مستوى مصر، ومن المتوقع أن تبلغ أرباح رامز جلال السنوية من قناته على «يويتوب» نحو 780 ألفا و100 دولار، أي ما يعادل نحو 12 مليونا و221 ألفا و202 جنيه مصري.

أحمد حسن وزينب

هما من أشهر اليوتيوبرز إثارة للجدل في مصر، وتقدر أرباح اليوتيوبر أحمد حسن السنوية من قناته على يوتيوب والتي تحتل المركز السادس في مصر فئة «الترفيه»، بنحو 17 مليون دولار، أي ما يعادل 266 مليونا و325 ألفا و400 جنيه مصري.

محمود الجمل

يقوم بتقديم قضايا وحوادث المجتمع بطريقة أسرية، ومن المتوقع أن تبلغ أرباح «محمود» السنوية عبر «يويتوب» نحو 5 ملايين و400 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 845 مليونا و974 ألفا و800 جنيه مصري.

حسن شاكوش

من المتوقع أن تبلغ أرباح مغني المهرجانات والأغاني من قناته على «يوتيوب» نحو 3 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 46 مليونا و998 ألفا و600 جنيه مصري.

عمر كمال

تبلغ قيمة أرباح مغني المهرجانات على قناة اليوتيوب نحو 891 ألف دولار ، أي ما يعادل 14 مليونا و330 ألفا و250 جنيها مصريا.