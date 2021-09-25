«الخشت» يكرم فرق «هندسة القاهرة» الفائزين في المسابقات الدولية بدروع التميز

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تكريم الفائزين من طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة والمشرفين على الفرق الفائزة في المسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021، التي أقيمت في جامعة لشبونة بالبرتغال لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الأحياء الفقيرة العشوائية في زمن وباء فيروس كورونا، التي شارك فيها 197 متسابقًا من 20 دولة بالعالم.

وبلغ عدد الفرق المصرية الفائزة بالمسابقة 6، ممثلة في 22 من الطلبة والخريجين والمعيدين الواعدين.

تكريم الفائزين في عيد العلم

وأكد رئيس الجامعة، تكريم الفائزين والمشرفين، بدروع التميز ومكافآت مالية وذلك في احتفالية عيد العلم في شهر ديسمبر المقبل؛ حتى يخرج التكريم بالشكل اللائق الذي يتلائم مع الإنجاز الذي تم تحقيقه، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء لوحة شرف تدون بها أسماء الفائزين بالجوائز الدولية.

وأشار «الخشت»، حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين في مواجهة التحديات على كافة المستويات ومختلف القضايا، مؤكدًا أن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بدعم طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة؛ للمشاركة في المسابقات والمؤتمرات الدولية لما له من أثر بالغ على فعالية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب الباحثين، مما يساهم في خلق كوادر بحثية بمعايير دولية تخدم الوطن والدولة المصرية.

فوز 22 من منتسبي كلية الهندسة بـ6 جوائز

جدير بالذكر، أنه قد فاز فريق هندسة القاهرة المكون من 22 من طلاب وخريجي ومعيدي الكلية، في المسابقة الدولية في مجال حلول البناء المستدام لتجديد الأحياء الفقيرة، بـ 6 جوائز من بينها المركزين الثاني والثالث و4 شهادات تقديرية رفيعة المستوى بناء على أساس النمذجة وجودة التفكير والابتكار، والنتائج التجريبية التي تنبثق عن المشروع، وقابلية التطبيق الفعلي على أرض الواقع.