تفجير انتحاري لـ«الشباب» الإرهابية يوقع 8 قتلى في الصومال (فيديو)

قُتل 8 على الأقل في تفجير انتحاري وقع منذ قليل في عاصمة الصومال مقديشيو قرب القصر الرئاسي، وعلى الفور تبنّت حركة الشباب، المنبثقة عن تنظيم القاعدة الإرهابي، التفجير الذي وُصف بـ«القوي».

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن، إن انتحارياً فجّر نفسه صباح اليوم بسيارة مفخخة عند تقاطع نقطة تفتيش في مديرية حي حمر ججب بالعاصمة مقديشيو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وقال شهود عيان، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، إن الانفجار وقع عند نقطة تفتيش مكتظة على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي «فيلا الصومال‎» وضرب عدداً من السيارات أثناء مرورها عبر النقطة.

وذكرت قناة «العربية» أن الانفجار تسبّب في مقتل 8 أفراد على الأقل، بينهم 7 من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي توجد في إطار محاولات ضبط الأوضاع في الصومال.

A video shows plume of smoke rising from El-Gabta junction in #Somalia’s capital, #Mogadishu where a car bomb exploded. Casualties reported. pic.twitter.com/rrOVQKLFsG