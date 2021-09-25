تفجير انتحاري لـ«الشباب» الإرهابية يوقع 8 قتلى في الصومال (فيديو)

قُتل 8 على الأقل في تفجير انتحاري وقع منذ قليل في عاصمة الصومال مقديشيو قرب القصر الرئاسي، وعلى الفور تبنّت حركة الشباب، المنبثقة عن تنظيم القاعدة الإرهابي، التفجير الذي وُصف بـ«القوي».

الشرطة الصومالية: انتحاري فجّر نفسه بسيارة مفخخة

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن، إن انتحارياً فجّر نفسه صباح اليوم بسيارة مفخخة عند تقاطع نقطة تفتيش في مديرية حي حمر ججب بالعاصمة مقديشيو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وقال شهود عيان، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، إن الانفجار وقع عند نقطة تفتيش مكتظة على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي «فيلا الصومال‎» وضرب عدداً من السيارات أثناء مرورها عبر النقطة.

وذكرت قناة «العربية» أن الانفجار تسبّب في مقتل 8 أفراد على الأقل، بينهم 7 من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي توجد في إطار محاولات ضبط الأوضاع في الصومال.

A video shows plume of smoke rising from El-Gabta junction in #Somalia’s capital, #Mogadishu where a car bomb exploded. Casualties reported. pic.twitter.com/rrOVQKLFsG — Somaliguardian (@SomaliGuardian) September 25, 2021

حركة الشباب الإرهابية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

بدورها، أعلنت حركة الشباب الإرهابية تبنيها التفجير الانتحاري في الصومال، مؤكدة أن الهجوم استهدف رتلاً لمسؤولين بالحكومة الصومالية.

وأوضحت الحركة أنها نفذت تفجيراً استهدف رتلاً لقوات الاتحاد الأفريقي قرب مدينة ماهاداي في منطقة شبيلي الوسطى‎ جنوب البلاد، على بعد 120 كلم جنوب العاصمة مقديشيو، مدعية أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة جنود بورونديين وتدمير مدرعة ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية.

التفجير يأتي قبيل الانتخابات

وأتى تفجير اليوم بالصومال مع اقتراب الانتخابات في هذا البلد العربي الأفريقي الذي يعاني مرارة الصراع منذ عقود، كما أنه يأتي بعد ساعات من إبرام الحكومة الصومالية اتفاقية مع بعثة الاتحاد الأفريقي للقيام بعمليات مشتركة في الصومال.