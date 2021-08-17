سامح شكري يستقبل رئيس وزراء الصومال

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 17 أغسطس 2021، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة «محمد روبلي»، في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، أخذا في الاعتبار العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما، والانتماء العربي للصومال، فضلاً عن التأكيد على حرص مصر على دعم الجانب الصومالي وتقديم شتى أوجه المساعدة له.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تطرق كذلك للمستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جرى التباحث حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين.