إحالة 3 محامين وتاجر للجنايات زوروا مستندات لإبتزاز رجل أعمال بقليوب

أمرت نيابة شمال بنها الكلية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بإحالة 3 محامين وتاجر لمحكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات واصطناعها وتزوير إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال لإبتزازه وبموجبه حصلوا علي حكم بحبسه، فيما تقدم الأخير بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي إكتشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة وإيصال الأمانة وأمرت بضبط المتهمين.

وضم أمر الإحالة في جريمة تزوير قليوب المحامين المتهمين «أسامة مرسي، حسن أبو سليم، محمد فراج»، و«وليد حلمي»، تاجر، وأكد أمر الإحالة أنه في غضون عامي 2008 و2009 بدائرة مركز الخانكة اشترك المتهمون في تزوير محرر رسمي «توكيل عام»، بممهور بخاتم مكتب توثيق قليوب بطريق الإصطناع منسوب للمجني عليه «إبراهيم سيد»، الشهير بـ«إبراهيم الصعيدي»، بتوكيله محام يدعى «خالد حنفي».

وأكدت النيابة أن المتهمين زوروا محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 بإتهام المجني عليه بإيصال أمانة مزور حتى فوجئ بحكم قضائي صادر ضده في الواقعة، وبالبحث تبين أن المتهمين قاموا بتقديم إيصال الأمانة المزور لنيابة العبور ومحكمة الخانكة التي قضت بحبس المجني عليه بتهمة خيانة الأمانة.

المتهمون شاركوا في تزوير مستندات رسمية

كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محرررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الإستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع على التقريرين وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع وإيقاع الأذى بالضحية.

المتهمون زوروا إيصال أمانة وساوموا المجني عليه على دفع 5 ملايين جنيه

كما وجهت نيابة قليوب تهمة تزوير محرر عرفي هو وصل أمانة منسوب للمجني عليه لصالح المتهم الرابع التاجر، بغرض ابتزازه وإجباره على دفع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه من أجل تحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة وحصلوا على حكم واجب النفاذ ضده.