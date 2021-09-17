ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية في القليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس شخصين 4 أيام، اليوم، تزعما تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية، وحولا منزل أحدهما إلى وكرا لنشاطهما الإجرامي المؤثم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات المتهمين

وأدلى المتهان بإعترافات تفصيلية حول نشاطهما الإجرامي أمام النيابة حيث اعترف الأول بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها وأنه القائم باصطناعها وتزويرها، وأقر المتهمان بحيازة المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات مزاولة نشاطهما الإجرامي المؤثم والأدوات والأختام لتزوير بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات والمادة المخدرة بقصد التعاطي.

تفاصيل ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والبطاقات بالقليوبية

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة لقيادته سيارة دون رخصة تسيير وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغا ماليا.

التحريات: ماكينة تصنيع بطاقات ضمن مضبوطات عصابة التزوير

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين بمحافظة القليوبية بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط الأول حال تواجده بالمقهى ملكه، وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، مزورة، والثاني بمسكنه، وعثرت القوة على 150 خاتما لجهات وأشخاص مختلفة و13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية و35 محررا ومستندا رسميا منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة و35 دفترا خاصا بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصين بتحصيل غرامات، وجهاز لاب توب ووحدة تخزين خارجية تضم العديد من المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.

كما عثرت القوات على ماكينة تصنيع أختام وماكينة تصنيع بطاقات تحقيق الشخصية والعديد من الصور الشخصية للمتهم ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات على موقع التواصل الاجتماعى «واتس اب»، تفيد بتواصله مع عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى المؤثم وقطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة تشبه مادة الأفيون المخدر.